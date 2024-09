Tudós a fogházban

Herman Ottót, a nagy ornitológust, Wahrmann Mórral vívott híres párbaja miatt háromnapi államfogházra ítélték.

Be is vonult az öregúr szabályszerűen Vácra, a számára különleges figyelemmel berendezett „cellába", amelyben a kényelmes bútorokon kívül még ornitológiai kézikönyvtár is volt. A fogházőr bevezette a tudóst a szobába és tisztelettel jelentette, hogy kénytelen rázárni az ajtót.

Herman Ottó kissé aggodalmasan nézett föl és az ő szelíd, tudós mosolyával azt mondta:

— Bizony, csak zárja be jól, mert sok a rossz ember odakint!