A Miskolci Egyetem, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Miskolci Akadémiai Bizottság együttműködésében rendezett esemény középpontjában az űrkutatáshoz kapcsolódó, mikrogravitációs körülmények között végzett anyagtudományi kísérletek állnak. A tanácskozáson tizenöt országból, negyvenöt külföldi és tíz hazai kutató vesz részt. A program a magyar űrmisszió (HUNOR) projektekhez is kapcsolódik.

Nem csak a fémek megszilárdulása a téma

„A konferencia témája elsősorban de nem kizárólag a fémeknek a megszilárdulása és ennek a vizsgálata valamilyen olyan eszközzel, ami vagy mikrogravitációs teret – köznyelven súlytalanságot – eredményez, lehet ez ejtőtorony vagy parabola repülés. Van egy másik ága, ez pedig a növelt gravitáció, ami főleg centrifugákban létrehozható, ez másképpen hat az anyagra, mint ami a földön hat rá. Az egész lényege az, hogy az anyagoknak a mechanikai, fizikai tulajdonságait minél jobbá tegyük, például az űreszközöknél nem megengedhető, hogy tönkremenjenek. Egy nemzetközi stáb vesz rész ezen a tanácskozáson, japán és kínai kollégák, illetve a NASA és az ESA képviseletében is vannak szakemberek” – mondta el érdeklődésünkre Dr. Veres Zsolt, a Miskolci Egyetem Anyag – és Vegyészmérnöki Karának egyetemi docense és az az Űranyagtudományi Kutatócsoport vezetője.

„Igyekszünk a többi szakmai konferenciákhoz képest azzal kitűnni, hogy egyéb kulturális programokat is szervezünk kollégáinknak. Hétfőn a Népkerti Vigadóban egy közös vacsorára, a keddi napon a Zenepalotában koncertre, szerdán pedig egy pincészetbe visszük el őket egy borkóstolóval egybekötött vacsorára” - tette hozzá Dr. Veres Zsolt.

Az első konferencián mutatták be, a miskolci űrkemencét

A Miskolci Egyetem Fémtani Tanszéke 1980-tól, majd 1996-tól az MTA-ME (ma HUN-REN ME) Anyagtudományi Csoportja foglalkozik a fémek és ötvözetek kristályosodásának vizsgálatával és a folyamatok modellezésével. A tanszék részt vett az első magyar (magyar–szovjet) űrmisszióban, a BEALUCA program keretében a Saljut hat űrállomáson tizenkét próbakristályosítással. Ez adta az alapot az úgynevezett miskolci űrkemence elkészítéséhez. A berendezés iránt a NASA is érdeklődött, az első Solidification and Gravity (SG) konferenciát 1991-ben ennek a berendezésnek a bemutatására szervezték meg Miskolctapolcán. A első konferencia sikere adta az alapot a további alkalmak megszervezéséhez.