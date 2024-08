Egyedülálló lehetőségre nyílik alkalom a lillafüredi cseppkőbarlang egykori gyógytermében, a Fekete-teremben: zenés hangtálfürdőben lehet része azoknak, akik szeretnének relaxálni, kitisztítani testüket és lelküket a különleges, gyógyhatású levegővel rendelkező Szent István-barlangban.

Augusztus 11-én, vasárnap, délután negyed 3-tól Veres Zoltán, a Hangpalást Stúdió vezetője nyújt kellemes, harmóniákkal teli élményt. A szervezők elsősorban felső légúti megbetegedésben szenvedőknek, asztmás vagy allergiás tünetekkel rendelkezőknek ajánlják a programot. A barlangi klíma, a tíz Celsius fokos levegő és a majd' száz százalékos páratartalom jótékony hatással van a légutakra.

Krupposoknak is segíthet

Krupposoknak is segíthet e hely, de most még a tibeti hangtálakkal, és zeneszerszámokkal adott hangfürdő is tetézi a pozitív hatást. A zenei hangok által keltett rezgések test és lélek harmonizációját eredményezik. A fizikai hatást a sejteknél fejtik ki a hanghullámok, míg a lélek és a szellem számára is felüdülést nyújthat a közel másfél órás program.

A hűvös barlangi körülményekhez jól felkészülten kell nekiindulni, rétegesen kell felöltözni, takaróval felszerelkezve érkezzenek! Laticelt a helyszínen adnak a résztvevőknek.