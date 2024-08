Kissné Polgár Szabina közművelődési munkatárs kérdésünkre elmondta, hogy a csodás faragott pincéket járva finomabbnál-finomabb borokat kóstolhatnak az idelátogatók és eközben megismerkedhetnek a helyi borászokkal és boraikkal.

Készül az ennivaló a XXVI. Cserépi Pince-, Bor- és Nótatúra & Falunapon

Fotó: Vajda János

„A Cserépi Pince-, -Bor- és Nótatúra, amely nagy hagyományokkal rendelkezik, hiszen huszonhetedik alkalommal lesz megrendezve, 18 órakor kezdődik. Előzetesben csomagot lehet vásárolni, ami egy gravírozott borospoharat, tíz zsetont és egy ásványvizet tartalmaz. A művelődési háztól vonulnak majd a vendégek zenés kísérettel a Berezdi pincesorra, itt nyolc borosgazda kínálja majd a boraikat és a vásárolt zseton ellenében tudnak fogyasztani a résztvevők. A vezető mindenhol mond majd egy pár szót a pincészetről, a borosgazdáról. A program ezen része 18 órától 21 óráig tart, majd utána következik egy koncert, majd utcabál.”

Sok színes programmal is készülnek

A közművelődési munkatárs kitért arra is, hogy nagyon népszerű ez a program, nemcsak a helyiek hanem a környékbeliek körében is és természetesen a túra előtt és után is sok színes program várja a rendezvényre látogatókat. 15:30-tól a Kisködmön Gyermek Néptáncműhely bemutatója, majd 16 órától a Szép Cserépi Porta díjátadója következik. 16:30- tól a Zsolca néptáncegyüttes műsorát láthatják, 17 órától a Junior Star bands előadását élvezhetik a kilátogatók.