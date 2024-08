Az új helyjegyrendszer először a Budapestről induló és oda érkező távolsági buszokat érinti, de hamarosan a vidéki városok között is megjelenik majd.

Napi szinten utaznak

A dolog sok-sok megválaszolatlan kérdést felvet azokban, akik napi szinten érintettek, hiszen akár munka vagy egyéb okból ingáznak vidéki települések és nagyobb városok között.

Bár a rendszer még kialakulóban van, azért szerettünk volna az információknak utánajárni, így levélben kérdéseket intéztünk a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósághoz. Kérdeztük, mi történik, ha mindenki megváltja a helyjegyét, és nincs több hely a buszon, ez esetben tehermentesítő járatokat állítanak be? Ha nincs helyjegye, akkor állhat, akinek nem jut hely? Megkérdeztük azt is, hogy ha az utas nem tudja használni az internetes foglalási rendszert vagy az applikációt, esetleg nincs is olyan eszköze, amin helyjegyet foglalhatna, akkor a buszsofőrnél is megvásárolhatja azt? Terveznek-e létszámkorlátot, ami megállapítja, hogy pontosan hány ember ülhet és állhat a buszokon?

Mi történik, ha álló utas nem szállítható?

„A helyjegy vásárlása mindenképpen ajánlott, mert az érintett járatokon helyjeggyel nem rendelkező utasok csak a szabad kapacitás erejéig foglalhatják el az esetlegesen szabadon maradt helyeket – válaszolta a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Mint írták, azon autóbuszjáratok esetében, amelyekkel álló utas nem szállítható, a közlekedő autóbusz férőhelyszámának az utasok számára kialakított ülőhelyek számát kell tekinteni. Hozzáfűzték, az utasok elszállításának sorrendjénél a 213/2012. sz. kormányrendeletben foglaltak és üzletszabályzatuk fel- és leszállásra, illetve helyfoglalásra vonatkozó rendelkezései (III. fejezet 6.) irányadók. Az egyes autóbuszok ülő- (illetve adott esetben álló) helyeinek számát a jármű forgalmi engedélye határozza meg, az ott rögzítettnél több utast egyik autóbuszuk sem szállíthat.

Egyelőre a Budapestről induló buszokat érinti

Helyjegyet váltani a Volánbusz és a MÁV-START pénztáraiban, illetve a MÁV-START automatáiban, valamint az 5 százalékos kedvezményt biztosító online csatornákon (MÁV app, jegy.mav.hu – ez utóbbi felületen akár a pontos üléshely kiválasztására is van lehetőség) lehet, az autóbusz-vezetőnél azonban nem.