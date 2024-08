Kérdéseinket elküldtük a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Osztályának, akiktől megérkezett a válasz. Mint írják, a legfontosabb: az „R” betűt kell figyelni és 15 perccel hamarabb meg kell jelenni.

Írták: az értékesítési csatornákon ugyanis az R betű jelöli a járati sorban azokat a járatokat, melyek esetében lehetőség van a helyjegyvásárlásra. A kiválasztott járatra legkorábban 60 nappal és legkésőbb 60 perccel az utazás előtt biztosít jegyvásárlási lehetőséget a Volánbusz.

A helyjegyet jellemzően a kiindulási és a célállomás közötti viszonylatra lehet megváltani.

A lefoglalt ülőhelyet ugyanis csak a járat indulási helyén (azaz a végállomáson, ha később szállunk fel, akkor már nem) tudja garantálni az autóbuszos társaság. Amennyiben az utas nem jelenik meg az autóbusz indulása előtt, a helyét elfoglalhatják a helyjeggyel nem rendelkező utasok. Nem jó késni: kérik, hogy legalább 15 perccel a járat indulása előtt legyen az utas a felszállóhelyen!

Kezdjünk el ismerkedni a validátor szóval

Figyelmeztetnek: az elővételben vett jegyet és a helyjegyet minden esetben be kell olvasni az autóbusz fedélzetén működő validátorral. Ezért célszerű már a felszállás előtt előkészíteni az online megváltott elektronikus, illetve a pénztárban vagy automatában vásárolt, papíralapú jegyeket, és természetesen az esetleges kedvezményre jogosító dokumentumokat is. Fontos tudni, hogy a jegy.mav.hu oldalon megváltott helyjegyeket csak MÁV applikáción keresztül lehet bemutatni és érvényesíteni, a jegyet kinyomtatni nem lehetséges, ezért az ezen a csatornán vásárolt jegyekhez is szükséges az alkalmazás.