A tanév kezdetéhez közeledve a közlekedési társaságok is felkészülnek a diákok megnövekedett utazási igényeire. A Volánbusz és az MVK Zrt. is változtatásokat tervez, hogy biztosítsák a tanulók zökkenőmentes iskolába jutását.

A Volán egyeztetett

A Volánbusz tájékoztatása szerint az iskolakezdésre való felkészülés során számos menetrendi módosítást vezetnek be, különösen Kazincbarcika térségében. Mint közleményükben fogalmaztak:

A tankerületi központokkal folytatott egyeztetések alapján a diákok tanintézményekbe történő kedvezőbb eljutásának biztosítása érdekében néhány kisebb menetrendi módosítás bevezetését tervezzük 2024. szeptember 1-től a vármegyét érintően – elsősorban Kazincbarcika térségében. A 4060 Kazincbarcika–Sajókaza–Dédestapolcsány–Mályinka, illetve a 4080 Kazincbarcika–Rudolftelep–Rudabánya–Kánó autóbuszvonalakon tervezett módosításokkal – melyek jellemzően egyes autóbuszok indulási idejének módosítását, illetve egyes járatok útvonalának kisebb korrekcióját tartalmazzák – Mályinkáról Dédestapolcsányba, Vadnáról Bánhorvátiba, illetve Alsótelekesről és Felsőtelekesről Rudabányára átjáró iskolások reggeli és délutáni utazását biztosítja a társaság.

Jelentős segítség lehet

A közlekedési társaságok által tervezett változások a diákok számára jelentős segítséget nyújtanak majd az iskolakezdés időszakában, és várhatóan megkönnyítik az ingázást a környékbeli településekről is. Az MVK Zrt. szintén készül az iskolakezdésre, azonban a részletes menetrendi változásokról későbbre ígértek tájékoztatást. Ismeretes, hogy korábban a boon.hu többször is figyelemmel kísérte a miskolci közlekedési vállalat iskolakezdésnél debütáló menetrendjeit, amelyek az utasok véleménye szerint mindig káoszosak voltak. A vállalat azonban mindig hangsúlyozza, hogy céljuk, hogy az iskolások és a dolgozók számára is a lehető legjobban igazodó menetrendet biztosítsa, figyelembe véve a reggeli és délutáni csúcsidőszakok megnövekedett utasforgalmát.

Fontos a jó tömegközlekedés

Ahogy közeledik a szeptember, a diákok és szüleik számára egyre inkább előtérbe kerül a mindennapi közlekedés kérdése. Az iskolakezdés időszakában a tömegközlekedés kiemelt fontosságú, hiszen ez az egyik legfőbb tényező, amely meghatározza, hogy a diákok időben és biztonságban elérjenek az iskolába, majd délután haza is érjenek. A tanulók számára elengedhetetlen, hogy időben megérkezzenek az iskolába, hiszen a késések nemcsak a tanórákról való lemaradást eredményezhetik, hanem a napi rutin megzavarásával feszültséget is kelthetnek. Egy jól szervezett menetrend és megfelelő számú járat biztosítja, hogy a diákok stresszmentesen, pontosan érkezzenek meg a tanórákra. Az iskolakezdés időszakában a tömegközlekedés szerepe felértékelődik, hiszen alapvetően befolyásolja a diákok és családjaik mindennapjait. A megfelelően működő közlekedési hálózat biztosítja a tanulók időbeni és biztonságos iskolába jutását, hozzájárul a környezetvédelemhez, valamint támogatja a diákok önállóságának fejlődését. A közlekedési társaságoknak ezért kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az iskolakezdéshez igazodva alakítsák menetrendjeiket és járataik számát, biztosítva ezzel a zökkenőmentes tanévkezdést.