A Zubogó patak lépett ki a medréből

A május 23-át megelőző napok intenzív esőzésének köszönhetően a Zubogó patak kilépett medréből, és villámárvízzel sújtotta a települést. A természeti katasztrófa során közel 10-12 fő volt veszélyben és 4 fő volt közvetlen életveszélyben. Hét ingatlant súlyosabban érintett, ez azt jelentette, hogy közel 1 méter 20 centi magasságban állt a házakban a víz. Szinte minden megsemmisült, ami nem, azt egy helyi cég telephelyén depózták be, bár az összegyűjtött bútorok és műszaki berendezések nagy része így is használhatatlanná vált.

A történtek után két család került nagyon kritikus helyzetbe, a Petőfi út 2. és a Táncsics utca 5. szám alatt élők.

Az egyik érintett család Encsen, a másik helyi rokonoknál húzta meg magát, mert az az ingatlan is víz alá került, amit az önkormányzat fel tudott volna ajánlani lakhatásra. Házaikat újjáépíteni ugyan nem kellett, de nagytakarításra, fertőtlenítésre, illetve a berendezési tárgyak pótlására szükség volt.

Újra élet költözött a házakba

Zinger Zsolt polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a szomszédos hét településtől már a katasztrófa idején is nagyon sok segítséget kaptak és azóta is számíthatnak a támogatásukra. Mindezeken kívül több segélyszervezettől és magánszemélyektől is kaptak felajánlásokat. Többek között segítő kezet nyújtott az Ökomenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Supersum Alapítvány is.

Bár a természeti katasztrófa még májusban történt, a régi kerékvágásba az élet csak két hete állhatott vissza. Lakhatóvá kellett tenni az ingatlanokat, ehhez meg kellett várni, hogy teljesen kiszáradjanak. Az épületeket, festeni, burkolni kellett, sok helyen új nyílászárók beszerelése is megtörtént. Az élhető környezet megteremtése érdekében, bútorokra is szükség volt.