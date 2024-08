Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, hívjon mentőt

A szóvivő ismertette a súlyosabb tüneteket: a torokban érzett „gombóc érzés”, rekedtség vagy nyelési nehezítettség, de a nehézlégzéssel társuló köhögés, mellkastájékon érzett szorító érzés is. Kevésbé ismeretes, de az allergiás reakciónak nemcsak légzési vagy légúti, de más típusú tünetei is lehetnek. Keringési szempontból árulkodó jel lehet a gyengeség, szédülés, szívdobogásérzés, ájulás, de kiütések, viszketés és megduzzadt nyálkahártya vagy nyelv esetén is gyanakodhatunk fennálló allergiára. Ugyanígy jelentkezhetnek gyomor vagy bélrendszeri tünetek, akár hányinger, hányás, hasi görcsök vagy hasmenés is.