A trambulin nem játékszernek készült, az egy akrobatikus sporteszköz, amelyen elsősorban cirkuszi mutatványokat mutatnak be – mondta portálunknak dr. Poremba Beáta gyermeksebész főorvos.

Csak óvatosan a trambulinnal

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Arról is beszélt, hogy az utóbbi időben ez megváltozott: először Amerikában, aztán pedig Európában is egyre nagyobb teret hódít az eszköz használata. Civil környezetben Magyarországon is azt látjuk, hogy az utóbbi 15 évben egyre népszerűbb az otthoni trambulin.

Hat év alatt nem szabad használni

Az igaz, hogy a gyermekeknek az egyensúlyérzékét valamilyen szinten fejleszti, de sajnos a 6 év alatti kicsik vázizomrendszere még nem alkalmas ennek a sporteszköznek a használatára, mert nincs felkészülve még a test az ismételt becsapódásokra, emiatt sok baleset akkor is kialakul, ha a szabályokat betartva használják

– magyarázta a szakember.

Egy érdekes statisztikát is megosztott a szakorvos.

Magyarországon a biciklis sérülésekből származó súlyos sérülések és a trambulinos esésből származó súlyos sérülések gyermekkorban ugyanazt az arányt képezik, tehát ezt sokkal komolyabban kellene venni

– tette hozzá. Elmondta azt is, hogy leggyakrabban fejsérüléseket, végtagsérüléseket, könyöksérülést, rosszabb esetben lábszár törést, illetve tompa hasi sérülést szenvednek a gyermekek trambulin használat közben.

A sérülések nagy része sajnos műtéti beavatkozással jár

Ezekre érdemes figyelni

Dr. Poremba Beáta azt is elmondta, ha mindenképp szeretnék a szülők, hogy trambulinozzon a gyermekük, akkor fontos több alapszabályt betartaniuk.

Egyszerre csak egy gyermek használja az eszközt és mindenképp felnőtt felügyelete mellett. A trambulinon alapvető kritérium, hogy legyen biztonsági háló és fontos, hogy a kert legalacsonyabb pontjára állítsák fel az eszköz

– ismertette.

Veszélyeket rejt

A szülők gyakran vásárolják meg gyermekeik számára, abban a hitben, hogy egy szórakoztató és egészséges módja a mozgásnak, ám a szakértők egyre inkább figyelmeztetnek a trambulinok rejtett veszélyeire. Egy friss tanulmány szerint a trambulin balesetek száma az elmúlt évtizedben drámaian megnövekedett, különösen a fiatalabb gyermekek körében. A balesetek gyakran akkor következnek be, amikor a gyermekek egyszerre többen ugrálnak, vagy amikor a gyermek lecsúszik, és a trambulin fémkeretére vagy a földre esik.

További videós tartalmakért keresse fel youtube csatornánkat itt.