Minden hónapban nagyon fontos, hogy az emberek vért adjanak, mondta Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei véradásszervező koordinátora. A nyári időszakot azért emelné ki, mert ilyenkor kicsit nehezebben tudják megszólítani a véradókat. Ennek az az oka, hogy ez a szabadságolások és nyári szünet időszaka, és ilyenkor nehezebben mozgathatóak az emberek.

Sok kitelepülést szerveznek

Az év többi részén jellemző, hogy nagyobb cégekhez és kisebb munkahelyekhez is helybe mennek, kitelepülnek, de a nyári időszakban ez nehezebben összeegyeztethető. A Szinvapark felső emeletén azonban minden hónapban egy vagy akár két alkalommal, a délelőtti vagy a délutáni órákban, lehetőség van véradásra. A Magyar Vöröskereszt nagyon régóta jó kapcsolatot ápol a bevásárlóközpont vezetőségével, és nagyon hálásak azért, hogy mindig biztosítanak számukra megfelelő helyet. A véradásszervező koordinátor hozzátette, hogy a Miskolci Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének a földszinti váróterme még egy ilyen helyszín, ahova bárkit szeretettel várnak. A véradások lehetőségéről a Magyar Vöröskereszt honlapján vagy közösségi oldalain lehet értesülni. A rendszeres véradókat pedig a call-centeres kollégák tájékoztatják.

Enni is szabad, inni pedig sokat kell

Ez nem vérvétel, hanem véradás tehát az étkezés nagyon fontos, erre a kivizsgáló orvos rá is szokott kérdezni. Négy és fél deciliter vért vesznek le minden alkalommal, ez bizony nem kevés. A folyadékbevitel is nagyon lényeges, ezért aki tudja, hogy véradást tervez, az már napokkal előtte is igyon többet, sőt a véradás közben is lehet kortyolgatni. Nagyon fontos a pihenés is, tehát ha túl vagyunk a dolgon, akkor azon a napon edzéseket vagy egyéb megterhelő tevékenységet ne tervezzünk.

A huszonegyedik véradásánál jár

Hét éve rendszeresen ad vért Papp Katalin, amiben egy személyes érintettség is benne volt a kezdetekkor, hiszen egy közvetlen kollégájának lett szüksége vérre. A legnagyobb élmény, ami végül meghatározta az elköteleződést, az első sms, ami azt jelezte, hogy valakinek segített a leadott vére. Katalin immár a huszonegyedik váradásán lesz túl, de mikor megérkezik az üzenet újra és újra elfogja az a jó érzés, hogy segíthetett, és ez az, ami semmihez sem hasonlítható.