A daganatos betegségek okozta halálozás a második leggyakoribb halálok hazánkban, pedig a daganatos betegségek korai felismerésével jelentős részük kezelhető, vagy akár gyógyítható lenne. A betegség kialakulásában jelentős szerepet játszanak az életmódbeli kockázati tényezők, mint az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, az állandó fokozott stressz és a mozgásszegény életmód. Kockázati tényezőt jelenthet továbbá a családi előzmény és -halmozódás is – tájékoztatta portálunkat Bertókné Tamás Renáta. A korai felismerésben a szűrővizsgálatoknak kiemelt szerepük van.

Ez a betegségtípus sokáig tünetmentes, általában lassan, 10-15 éven keresztül fejlődik ki, és csak akkor okoz panaszokat, ha előrehaladott állapotú. Kialakulási jellegénél fogva alkalmas arra, hogy szűréssel a korai szakaszban, még a tünetek megjelenése előtt felismerhető legyen, és az ekkor elkezdett kezelés jelentősen javíthatja az életkilátásokat és életeket menthet.

Egyszerű, otthon végezhető a szűrés

Magyarországon a vastagbéldaganatok okozta halálozás az egyik leggyakoribb idő előtti halálok. A vastagbéldaganat jellemzően az 50-70 éves korosztályt érinti, ezért az országos népegészségügyi szűrésben őket szólítjuk meg

– nyilatkozta az NNGYK főosztályvezetője a népegészségügyi szűrés által érintett korosztállyal kapcsolatban. Ugyanakkor abban az esetben, ha a családban többeknél is előfordult vastagbéldaganatos megbetegedés, már korábbi életkorban is ajánlott a szűrővizsgálaton történő részvétel. Ezzel kapcsolatban mindenképpen érdemes egyeztetni a háziorvossal.

Hangsúlyozta, hogy a vastagbélszűrés nem egyenlő a vastagbéltükrözéssel. A szűrés első lépése a székletvérvizsgálat, amely otthon elvégezhető székletmintavételt, majd a minta laboratóriumi vizsgálatát jelenti. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat „nem-negatív” eredménnyel zárul, úgy szükség van a székletben talált vér okának tisztázására, csak ekkor kerül sor vastagbéltükrözésre.

Életet is menthet a szűrővizsgálat

Körülbelül 2 millió ember jogosult a szűrésre. Részükre a szűrés esedékességéről meghívólevelet küldünk.

Az NNGYK mindenkitől azt kéri, hogy aki meghívólevelet kapott, éljen a szűrővizsgálat lehetőségével, és erre ösztönözze családtagjait, ismerőseit is. Nagyon fontos, hogy akinek panasza van, ne várjon a meghívóra, hanem azonnal jelentkezzen háziorvosánál. Az NNGYK szakértő vezetője kiemelte, hogy az időben felfedezett elváltozás és az időben megkezdett kezelés akár élet is menthet.

A szűrésre jogosult korosztály megállapítása születési év alapján történik. Tehát, ha valaki idén a 70. életévét tölti, jogosult marad egész évben, azaz ha például 2024. szeptemberben tölti a 70. életévet, akár decemberben is kaphat meghívót, ha addig nem kapott. Ugyanez igaz az 50. évet betöltőkre is. Aki az adott évben fogja betölteni az 50. életévét, ő már jogosulttá válik a népegészségügyi célú szűrésre.