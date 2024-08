Nagy hagyománya van

A verseny során minden célba érkező a túra egyedi befutó érmét kapta ajándékba. A túrát teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft dolgozói és az egyéb résztvevők között értékes ajándékokat sorsoltak ki a helyszínen. Tiszaújváros neve az elmúlt évtizedekben egybeforrt a tömegsport rendezvényekkel. Ez az iparváros nemcsak a gazdasági teljesítménye révén vált ismertté, hanem a sport iránti elkötelezettsége miatt is, amely az évek során egyre nagyobb szerepet kapott a helyiek mindennapjaiban. A város szinte minden hónapban otthont ad valamilyen sporteseménynek, mely nemcsak a helyi lakosságot mozgatja meg, hanem az egész országból vonzza az érdeklődőket.

Az egészséges életmódot népszerűsíti

Tiszaújváros tömegsport-rendezvényeinek legismertebb eseménye kétségkívül a Triatlon Nagyhét, amely a magyar triatlonsport egyik legjelentősebb eseménye. Az évről évre megrendezett verseny nemcsak a profi sportolóknak biztosít kihívást, hanem az amatőrök és a lelkes szurkolók számára is különleges élményt nyújt. A rendezvény számos korosztályt megszólít, hiszen az iskolás korú gyerekektől a senior sportolókig mindenki talál magának megfelelő versenyszámot. A város sportélete azonban nem merül ki a triatlonban. Az év során számos futóversenyt, kerékpáros túrát és más tömegsport eseményt szerveznek, amelyek célja az egészséges életmód népszerűsítése és a közösség erősítése. Az ilyen rendezvények által Tiszaújváros lakói nemcsak a fizikai aktivitást építik be mindennapjaikba, hanem közösségi élményekkel is gazdagodnak, amelyek hosszú távon is pozitív hatással vannak a város életére.