Pályázati pénzből szerveztek tehetségfejlesztő programot a közelmúltban Parasznyán, a Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskolában. A programok részeként kirándultak a közeli Varbói-tóhoz egy egész napos program keretében.

Illusztrálta az elhangzottakat

A kirándulás során tartotta meg Csiger Zsolt erdész, külső szakértő az erdőgazdálkodással kapcsolatos előadását, miközben a gyakorlatban is illusztrálta az elhangzottakat. Az iskola tanárai mellett néhány szülőt is felkértek a nevelők, hogy kísérje el a csapatot. A kiránduláson étkezést is biztosítottak a gyerekeknek.

A vizeink védelméről

A sorozat utolsó órájához egy foglalkozás kapcsolódott, Kiss József környezetvédő előadása a vizeink védelméről. Ezt követően kezdődött a 4-5 órás interaktív foglalkozás, ahol a környezetvédő a fenntarthatóságról, általában a környezetvédelemről is beszélt a szülőket is megszólítva. A szülőkkel előzetesen egyeztettek a programról, és jelképes feladatokat is bíztak rájuk a szervezők az esemény lebonyolítása során. Kisebb vetélkedőt is terveztek a foglalkozáson, ahol a gyerekek motiválására kisebb tárgynyereményeket is átadtak.

Segít a pályaválasztásban

A parasznyai általános iskola programjának gerincét a természettudományokkal kapcsolatos ismeretek mélyítése és bővítése alkotta, tájékoztatták portálunkat a szervezők. Mint mondták,

tevékenységük célja az volt, hogy táplálják diákjaik érdeklődését a természettudományok iránt, és lehetőség szerint ilyen irányba tereljék őket későbbi pályaválasztásuk, továbbtanulási döntésük során. A sok izgalmas, személyes élmény révén véleményük szerint erősebb érzelmi kapocs alakult ki, a megfelelően átadott tudásanyagnak köszönhetően pedig elmélyültebb ismereteket szerezhettek a gyerekek.