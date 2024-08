Zöld pályázatot nyert a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, így a napközis táborban élvezhetik a nyarat a diákok. Az önfenntartás és a környezettudatosság van a néhány nap fókuszában. Kedden a vadasparkba, azaz a Miskolci Állatkertbe látogatott a csapat, hogy az állatvilágról tanuljanak, az izgalmas délelőttre portálunk is ellátogatott. A fiatalok megnézték az oroszlánokat, teknősöket és mindenféle érdekes és aranyos állatot.

Miről is szól ez a tábor?

„A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) programhoz pályáztunk, hogy napközis tábort szervezzünk. Konyhanyelven egy zöld pályázatot sikerült megnyernünk. A központjában a komposztálás, újrahasznosítás, vadasparki kirándulás, tudatos gondolatok átadása a természetről”- mondta Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtár részlegének vezetője, aki a tábort is vezeti. A szemléletformálás mellett játszanak is a diákok, mint ez alkalommal az állatkertben, ahol a játék mellett az állatok viselkedését is tanulmányozhatták.