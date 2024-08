Miskolc városában az elmúlt hetekben példátlan hőhullám söpört végig, amely nemcsak az embereket, hanem az üzletek készleteit is próbára tette. A hirtelen jött meleg időjárás hatására a lakosság nagy része megrohamozta az üzleteket, hogy olyan eszközöket szerezzenek be, amellyel hűteni tudják magukat, illetve az otthonukat, ám az sokan csalódottan szembesültek a ténnyel: a boltok polcai teljesen kiürültek. Ventilátorok, mobil klímák, légkondicionálók minden, ami csak egy kis enyhülést nyújthatott volna, percek alatt elfogyott.

Váratlanul érte a boltokat

A helyzet iróniája, hogy a nyári hónapokra előre felkészülve sok üzlet jelentős mennyiségű készlettel készült, ám a hőmérséklet extrém emelkedése minden előrejelzést felülmúlt. A forgalom nagysága olyan mértéket öltött, hogy több nagyáruházlánc néhány napon belül teljesen kifogyott a hűtési eszközökből. A kisebb elektronikai üzletek szintén hasonló sorsra jutottak, sok helyen a polcokon csak üres helyek maradtak, ahol korábban a léghűtők sorakoztak.

Azt hittem, csak mi nem számoltunk a meleggel, de úgy tűnik, az egész város rászorul a hűtésre

– nyilatkozta Kovács István a boon.hu-nak, aki az egyik belvárosi elektronikai szaküzletben dolgozik.

Az elmúlt héten nemcsak a szokásos készletünk fogyott el, de még a beszállítóknál sem tudtunk utánpótlást szerezni, mert mindenhol hiány volt

– mondta.

Újra lehet majd kapni őket

A hűtési eszközök iránti kereslet ugrásszerű növekedése részben annak tudható be, hogy a városban sok régi épület található, amelyek nincsenek felszerelve légkondicionálóval. Emellett a lakosság jelentős része nem rendelkezik modern szellőztető rendszerekkel, így a ventilátorok és mobil klímák az egyetlen elérhető megoldások a lakások hűtésére. Egy friss kutatás jelent meg a hetekben, amely az írja, hogy a háztartások, alig negyedében van modern klíma, vagy egyéb léghűtő berendezés.

Az elmúlt napokban azonban jó hír érkezett a hűtésre vágyóknak: több üzlet bejelentette, hogy új szállítmányokat kaptak, és a léghűtő eszközök újra elérhetőek. Az egyik nagyobb áruháztól azt az információt kaptuk, hogy a jövő héten újra kaphatóak lesznek a mobil klímák és ventilátorok, valamint azt tanácsolják, hogy aki teheti, mielőbb vásároljon, mert a készletek gyorsan fogynak.

Továbbra is szükség lesz rájuk

Egy másik üzlet, szintén új szállítmányokat vár. Arról számoltak be portálunknak, hogy az elmúlt napokban sikerült több beszállítóval is megállapodást kötniük, így augusztus első hetében várhatóan újra lesznek elérhető légkondicionálók és egyéb hűtési megoldások. Az előrejelzések szerint a következő hetekben is marad a meleg időjárás, ezért a kereslet a hűtési eszközök iránt valószínűleg nem fog csökkenni.