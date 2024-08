Lezárult az idei, immár harmincharmadik Zempléni Fesztivál. A zárókoncert utáni napon, augusztus 20-án Sárospatak díszpolgárává avatták Hollerung Gábor fesztiváligazgatót, művészeti vezetőt. Aros János, a zempléni város polgármestere döntésüket azzal indokolta, hogy bár díszpolgári címet nem minden esztendőben ad át az önkormányzat, Hollerung Gábor mindenképpen kiérdemelte a címet, hiszen több mint két évtizede szervezi azt a Zempléni Fesztivált, aminek Sárospatak a központja. Megjegyezte: a fesztiváligazgató személyisége példa lehet mindenkinek azzal az elkötelezettséggel, lendülettel, hittel és a térség iránti tisztelettel, ami rá jellemző. A Zempléni Művészeti Napokkal - amely 20 éve alakult át Zempléni Fesztivállá – sokat nyert a térség, benne Sárospatak is – hangsúlyozta a polgármester. Örömét fejezte ki, hogy nemcsak a turistákat, de a helyben élők közül is egyre többeket mozgat meg a nyitó- és a zárókoncert, vagy a borterasz, amelynek programjai ezúttal is minden este telt házzal zajlottak le. A szálláshelyek minden esztendőben megtelnek a városban a fesztivál tíz napjára és a vendéglátóhelyeken is meglátszik a nagyobb vendégforgalom – sorolta Aros János. Idén például mintegy negyvenmillió forint értékben kapott magas minőségű kultúrát a város a fesztiváltól – összegezte a polgármester. A Zempléni Fesztivál programjain részt vevő mintegy húszezer vendég jelentős része ebben az évben is megfordult Sárospatakon – közölte. Hozzáfűzte: Hollerung Gábor idén éppen a fesztivál ideje alatt Sárospatakon ünnepelte hetvenedik születésnapját, ami külön apropót szolgáltatott arra a különleges figyelemre, amit munkásságával egyébként is megszolgált a fesztiváligazgató-karmester.