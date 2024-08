Nemrégen ért véget az olimpia Tom Cruise híres stadionba ereszkedésével, majd láthattunk, ahogyan hatvanéves korát meghazudtolva fut fel az amerikai hegyre. Most pedig fiatalabbik énjét is láthatják azok, akik ellátogatnak Szikszóra, ahol ez lesz az utolsó kertmozi – olvasható a város Facebook-oldalán. Előtte egy izgalmas kvízzel is készülnek a szervezők, ezúttal a 2020-as évekre tekintenek vissza Szikszó történetéből. A fokozott izgalmak mellé sok finomsággal is készülnek a szolgáltatók.