Hozzájárult a fejlődéshez

Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere arról beszélt, hogy a közel két évtizedes múltra visszatekintő fesztivál kisebb hullámvölgyekkel – például a pandémia idején –, de töretlenül fejlődött. Ilyenkor közösen tudják bemutatni szélesebb közönség számára a település borászatai, borászai, milyen kiváló nedűik is vannak. A hamarosan leköszönő polgármester – aki nem mérette meg magát a legutóbbi önkormányzati választáson - a boon.hu-nak nyilatkozva emlékeztetett rá, hogy amikor 2010-ben megkezdte településvezetői tevékenységét, akkor a borászat és az idegenforgalom adta lehetőségek kihasználását tűzte ki legfőbb célul. Ebben az időszakban önkormányzati és magánberuházások révén szinte az összes kastély megújult, vendégházak nyíltak és vannak időszakok, amikor nem lehet szálláshoz jutni a településen, mindezeken túl jelentős a borászati turizmus is – mondta. Véleménye szerint ehhez a fejlődéshez komoly mértékben hozzájárult a Tolcsvai Borfesztivál, amely jellegéből adódóan nemcsak a borszerető embereket, hanem a jövő borfogyasztóit, a fiatalokat is „megfogta”.

Csoma Ernő

Fotó: BSZA

A megnyitót követő fogadás pohárköszöntőjében a jelenlegi polgármester megköszönte mindenkinek az eddigi támogatást és arra kérte a jelenlévőket, hogy továbbra is támogassák az alkalmanként több ezer embert vonzó rendezvényt, valamint az új – immár Tóth Gábor megválasztott polgármester által vezetett – önkormányzat munkáját.