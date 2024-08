Az ünnepi eseményen Ócsai János, a Szent László Egyházközség világi elnöke köszöntötte dr. Novák Istvánt.

– A Szent László Egyházközség képviselő-testülete és a hívek nevében szeretettel köszöntöm önt, mint egyházközségünk új plébánosát. Korábban 8 éven keresztül mint káplán szolgált plébániánkon, egy évvel ezelőtt bérmáló helynökként üdvözölhettük, és nemrégiben a búcsú ünnepünkön ezüstmiséjének áldásában részesülhettünk. Most pedig arra kérjük, hogy a következő esztendőkben legyen jó pásztora közösségünknek, tanítása és példája vezessen minket a krisztusi úton – mondta Ócsai János.

Isten áldását kérte

Dr. Novák István 1999-től, 2007-ig volt a Szent László Egyházközség káplánja. Az új plébános köszöntőjében elsőként az életútjáról beszélt, kiemelte, hogy 2007-ben Jászberénybe került, ahol 17 évig teljesített szolgálatot.

– Először katolikus iskolában érseki biztosként, aztán főigazgatóként, majd 2009. november 1-jétől a jászberényi Jézus Neve Plébánia plébánosaként teljesítettem szolgálatot, míg 2021-től a mai napig is az újonnan létrejött Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyetteseként végzem a munkámat. Tizenhét év után újra itt vagyok szeretett templomunkban, a mezőkövesdi Szent László templomban – mondta dr. Novák István, és köszönetet mondott dr. Medvegy Jánosnak, aki 13 évig gondos pásztorként vezette a közössége, és azt kívánta neki, hogy új állomáshelyén is Isten iránti szeretetből és a hívek iránti tiszteletből tudja végezni a szolgálatot.

Ezt követően Isten áldását kérte a közös munkára, azt kívánta, hogy legyen felemelő érzés együtt lenni, és amikor csak tehetik, mindig erősítsék egymást azzal, hogy bekapcsolódnak a hétköznapi és a vasárnapi szentmisékbe. Elmondta, fontos, hogy a már létező és működő közösségeket megerősítsék, és egyebek mellett a Takács István Klubot szeretné újraindítani. Végezetül azt kívánta, hogy tegyék teljessé, még szebbé és jobbá azt a közös életet, amelyet az elmúlt években is itt, ebben a közösségben megéltek.

Az ünnepi szentmisén a Szent László Kórus teljesített liturgikus szolgálatot.