Tovább folytatódik a 37-es számú főút felújítása, ezúttal Bodrogolaszi és az erdőbényei elágazás közötti szakasz kap új burkolatot és más fejlesztések is történnek. Az útjavítást jelző és a sebességkorlátozó táblák már kikerültek az út mentén, így sokan találgatták, mi is történik a zempléni közlekedés legfontosabb ütőerének tartott főúton. Mint megtudtuk, a Wáberer György nevével fémjelzett Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programnak köszönhetően zajlanak a munkálatok.

Fejlesztési program

A 2021-ben indult fejlesztési programnak köszönhetően számos beruházás valósult meg, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a helyi közösséget és vonzóbbá teszik a régiót a turisták számára. A 2024 nyarán átadott Nemzeti Összetartozás hídja és a Tarcalon megújult borutca csak néhány példa arra, hogy milyen gyorsan változik a térség – válaszolta kérdésünkre Wáberer György. Hozzátette: nemcsak az új attrakciók, hanem a megújult utak is hozzájárulnak ahhoz, hogy Zemplén felzárkózzon az ország fejlettebb régióihoz. A fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak a turizmus, hanem a helyi gazdaság is fellendülhet.

A könnyebben megközelíthető térség vonzóbbá válik a befektetők számára, új munkahelyek teremtését eredményezve. A helyi vállalkozások pedig a megnövekedett forgalomnak köszönhetően bővíthetik tevékenységüket – jelentette ki a program irányítója. Aláhúzta: Zemplén nemcsak egy földrajzi régió, hanem egy közösség is. Egy olyan közösség, amely büszke a múltjára és a jövőjében hisz. Az új utak, a megújult közlekedési infrastruktúra nemcsak a gazdaságot és a turizmust erősíti, hanem a helyi közösség összetartó erejét is növeli. Wáberer György kiemelte: Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program egyik legfontosabb pillére az úthálózat modernizálása volt.

Alsóbbrendű utakat is fejlesztenek

Az elmúlt években több mint 8,2 milliárd forintos beruházással közel 63 kilométernyi utat újított fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt., biztosítva ezzel a térség jobb megközelíthetőségét. Örömmel jelenthetjük, hogy a fejlesztések 2024-ben is folytatódnak – közölte. Mint megtudtuk, az Építési és Közlekedési Minisztériumot irányító Lázár János egyeztetéseket folytatott Wáberer Györggyel a Tokaj Borvidéki Fejlesztési Tanács társelnökével a Tokaj-Zemplén régióban szükséges útfelújítások kapcsán. A miniszter döntésének köszönhetően több mint 30 kilométernyi útszakasz felújítása kezdődik meg a közeljövőben a térségben, így még több településen élvezhetik majd a megújult, biztonságos utakat az itt élők és a látogatók egyaránt. Így a minisztérium által biztosított forrásból újjászületik a 37-es főút csaknem 13 km-es hosszban, az erdőbényei csomóponttól a Bodrogolaszi határában található Darnó árok hídig. A kopóréteg cseréjén túl ezen a szakaszon stabilizált padkát alakítanak ki és az itt található 9 híd közül 5 új burkolatot kap amellett, hogy a maradék négy is megújul. Befejeződik a Bodrogkeresztúr-Tokaj közötti 3838-as út felújítása is.