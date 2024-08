A búcsú nehéz, mert a szeretet érzése a szív mélyére hatol. Köszönöm a könnyeket, amit bárki is hullatott értem, köszönöm a bátorító szavakat, az imaígéreteket, amivel erősítették lelkemet. Be kell vallanom, bármennyire is küzdöttem ellene, én is megkönnyeztem kedves mindannyiukat” – hangzott el a búcsúzó beszédben, melyben a plébános mindent megköszönt, és áldást kért a mezőkövesdi hívekre