Az új játszótéri elemek cseréje mintegy 13 millió 200 ezer forintba került - tudta meg a tiszaujvaros.hu Vismeg Monikától, az önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettesétől.

Homokozó napvitorlával

- A város több részén, több játszótéri elemet is leselejteztünk, ezek helyére kerültek nemrégiben újak. A Hajdú téri játszótérre új homokozót telepítettünk, felette egy napvitorlával, de került ide egy hatszögletű mászóka is. A Királyközi játszótérre is tettünk egy új homokozót, míg a tiszaszederkényi Bocskai úti és a KRESZ-park melletti játszótérre új napvitorlát helyeztünk ki a már meglévő homokozó fölé. Tiszaszederkényben egy trambulint is telepítettünk, illetve a Városgazda Kft. közreműködésével új kerítést is kapott a játszótér. A Tisza-parti városrészben burkolatcsere történt a hinták alatt, a Deák tér 2-8. mögött a régi fajátszóra pedig egy teljesen új ligeti várat telepítettünk csőcsúszdával - nyilatkozta Vismeg Monika.