Az első papír-írószer boltba belépve már pár perc után jön bennem a felismerés, hogy szinte minden tanszernek az olcsó, egyszerű és a drága, márkás verziója is kapható, számtalan variációban.

Erre nagyon jó példa, hogy az első osztályos csíkos füzet letisztult, hagyományos formában, kék borítóval 149 forintért és ugyanez a füzet dizájnosan 349 forintért, a még igényesebb kinézetű „színes-szagos” formában 419 forintért is megvásárolható. Ez a tendencia „mindenre is” igaz: az ollótól, a színes ceruzán, a tolltartón keresztül az iskolatáskáig.

Online is beszerezhetünk mindent

Apropó iskolatáska! Tanácstalanul állok a kipakolt termékek előtt, ezért az eladóhoz fordulok segítségért. Nagyon készségesen elmondja, hogy árban és kényelemben is vannak számára is kedvenc termékek, ő szíve szerint ezeket ajánlaná, viszont 25 ezer forint alatt nem nagyon tud mutatni táskát. Egy nagyon fontos információra viszont felhívja a figyelmem, ha az üzlet online webshopjában vásárolok, akár most tíz százalék kedvezményt is kaphatok a táskára, és bizony van olyan termékük, amelyre ötven százalékot is. Bekúszik tehát a jelen kor realitása az agyamba, lelki szemeim előtt megjelenik, ahogy családok otthon ülve a gépeik előtt intézik az iskolakezdés előtti nagy bevásárlást.

Olcsóbban jó minőségűt

Az „aha” -élmény után kicsit összezavarodva ugyan, de úgy döntök, hogy azért én most még folytatnám a hagyományos beszerző körutam, és megnézem a termékeket az egyik bevásárlóközpontunk népszerű boltjában. Tapasztalatból tudom, hogy még jobb áron hozzájuthatok a számomra szükséges holmikhoz. Nem kell csalódnom, mert a bolt frekventált helyén találkozom iskolatáskákkal, amelyek egy nullával kevesebbe kerülnek mint az előző helyen, 3500 - 4500 forintért kaphatók, igaz korántsem olyan minőségben. Kíváncsiságból megnézem a füzeteket, itt is 150 és 400 forintért árulják őket, megdöbbenésemre azonban a vízfesték készlet (12 darabos) csak 300 forint és a színes ceruza (12 darabos) is van egy ezres alatt, 700 forintért beszerezhető.