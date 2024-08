Örömmel tapasztaljuk, hogy az év elejétől egyre többen jelentkeznek az iskoláknál és a tankerületnél is pedagógus munkakört keresve, sokan konkrét pályázati kiírás nélkül is megküldik az önéletrajzukat. Több pályázatunk még jelenleg is folyamatban van, arra számítunk, hogy a szakos ellátás biztosított lesz valamennyi intézményünkben.