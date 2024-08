Nem csak tél végén, hanem a vegetációs időszak során is elegendő csapadék érkezett, ami tovább segítette a szőlők fejlődését. A gazdák rengeteg munkát fektettek abba, hogy a szőlőültetvények a lehető legjobb állapotban legyenek a szüret idejére. Ennek eredményeként a növények jól fejlődtek, ami már most is érződik a leszüretelt szőlő minőségén.