„Túl Miskolc végén.

— Meddig megy? Nyékig elviszem ... Hmm, szóval írni akár. Rendben, de teljes inkognitóban. Nézze, ez fekete rendszámú kocsi, ha kiderül, hogy stopost vettem fel, akkor is balhé van, ha igazolványa van. Szigorú a menetlevélen fuvarozhatók száma, és a személyszállítás is".

„– Ha megfelel a Trabant, szálljon be nyugodtan. Nem gondolja, hogy azért veszélyes stoppolni, egyedül? Na, hát csak úgy kérdeztem. Pisztolya nincs, bántani nem bánthat, miért ne vettem volna fel, ha látom, hogy siet? Azt mondja, igazolvány? Végül is kit véd, a stopost, vagy az autóst? Most, hogy mondja, óvatosabb leszek; őszintén szólva, az, hogy baleset is történhet valakivel, pláne, velem, az még eszembe sem jutott. És így magára vállalja a stopos a kárt? Én ugyan még eddig senkit sem láttam igazolvánnyal integetni".

„– Lakáscsere ügyben megyek Leninvárosba, stoppal. Hogy ne legyek inkognitóban, be is mutatkozom: D. Béla vagyok. Egyébként az igazolvány nem sokat számít, mert ha valaki nem akar felvenni, meszelhetek én neki akármivel. Különben az az érdekes, hogy idősebb maszek kocsik tulajai és a kamionosok azért kérik. A múltkor Pestre menet egy IFÁ-s srác kérte, nem volt, leszállított. Nem a pénz miatt nincs. Na, ott van két sorstárs ... "

„ – A tapasztalataim? – rakosgatom össze az emlékképeket. – Vegyesek. Végül is nem drága az igazolvány, biztosíték az autósnak –, de mint a gyerekeknek, ha megengednek valamit – már nem olyan érdekes a stoposoknak.