Az egyetemi docens rávilágított: a „kereszténység felvétele” nem azt jelentette, hogy elődeink elkezdték tömegesen elfogadni Jézus Krisztust megváltójuknak a fehér ló áldozása helyett, sokkal inkább egy totális életforma-váltást foglalt magába. A „kereszténység felvétele” együtt járt az új társadalmi pozíciók (az alávetettek és földesurak), valamint az egyház világi hatalma elfogadásának kényszereivel.

Leszámolás Koppánnyal és Vazullal

Istvánnak a hatalom érdekében mindenképpen kegyetlenül végeznie kellett az ellenfeleivel.

Egy középkori uralkodó hatalomgyakorlásának mindenütt velejárója volt, hogy megszabaduljon potenciális trónkövetelőitől, és a kor által kínált eszközöket vegye igénybe. Leverje az ellene fegyverrel szervezkedő, életére törő lázadásokat, vagy mintegy megelőzésként alkalmatlanná tegye a riválisát az uralkodásra

- beszélt István hatalommegőrző tetteiről dr. Fazekas Csaba.

István király ebben is a saját korának kihívásait követte. Az egyetemi docens meglátása szerint talán azt is megkockáztathatjuk, hogy a szükségesnél nagyobb mértékben nem alkalmazta. Trónja megtartása érdekében István az erőszak eszközéhez nyúlt, azonban nemcsak – természetes vagy kijelölt – utódjának trónra lépését akarta biztosítani, hanem művének fennmaradását, az ország egységét is. A keresztény királyságból való visszarendeződéstől, ezáltal az európai államok közötti felmorzsolódástól való félelmet mintegy évszázadon át reális veszélyként kellett tekinteni a magyar királyság uralkodóinak.