A kistokaji család régóta hiszi, hogy a szellemvilág is létezhet. A házaspár két gyermeket nevel, és szerintük riasztó lények és több szellem is megmutatkozott már nekik. A szellemek maguktól mozgó tárgyakkal, hangokkal jelezték, hogy a házuk lakói – de még egy démon is kísértette egyiküket.

Ezekhez a jelenségekhez már hozzászoktak, ami viszont nemrég történt velük, attól a fiatal anyuka, T. Kata is libabőrös lett. Egy gyerekszellem költözött be hozzájuk, aki időnként a lányai szobájában játszik – adta hírül a Bors.

Meglepődtek

A négyfős családot évek óta kísértik a szellemek. Bárhol is eresztenek gyökereket, mindig megtalálják őket a lelkek: az érdi és a szirmai otthonukban is felütötte már a fejét néhány kósza szellem, és most már a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen, a kistokaji házukban sincs nyugtuk tőlük.

Katának és a férjének, Istvánnak két évvel ezelőtt még csak egy gyermeke, a kis Nia született meg, másfél évvel később pedig Bella lányuk jött világra. Nia még egyke volt, amikor a szüleitől ajándékba kapott egy dínó játékot. Éveken át játszott vele, nem működött furcsán – mígnem 2024. nyarán a kistokaji otthonukban mintha elszabadult volna: amint hajnali 4 órát ütött az óra, magától bekapcsolt és hangosan, villódzva zenélni kezdett.

– Akkor István felriadt rá, de én nem. Még most sem tudom, miért nem ébredtem fel azonnal, pedig a kutya is ugatott – idézte fel Kata a Borsnak, akit a férje rántott ki a mélyálomból, hogy szóljon: baj van. „Akkor falfehér volt, nem értette, hogy lehet ez. A játékot estére mindig kikapcsoljuk, de akkor magától bekapcsolt!” – hangsúlyozta.

Arról is beszéltek a lapnak, hogy időnként újra és újra felriadnak a szellemekre. Amelyek látogatása új szintre lépett, derül ki a Bors cikkéből.