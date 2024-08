A tűzoltóság udvarán összegyűlt állomány tűzoltó járművek kíséretében, az egykori tűzoltólaktanya érintésével vonult az állománygyűlés helyszínére, a Kossuth Lajos Művelődési Központba, ahol a meghívott vendégek, a társszervek vezetői, polgármesterek, önkéntes tűzoltóságok vezetői, családtagok és nyugdíjas kollégák társaságában ünnepelték a kerek évfordulót.

Köszönet a térség nevében

Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere köszöntő beszédében felidézte a mai tűzoltóság elődjének tekinthető, 1874-ben alapított önkéntes tűzoltó egyesület létrejöttét megelőzően a városban pusztító tüzeket, rámutatva a szervezett keretek közt történő tűzoltás fontosságára. Nem csak Sátoraljaújhely, hanem az egész térség nevében mondott köszönetet a városban szolgáló tűzoltóknak és elődeiknek, akik mindenkor elhivatottan, önzetlenül segítenek a bajba jutottaknak – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Fejlődés és lendület

A tűzoltói hivatást és az ezzel vállalt kockázatot emelte ki beszédében Kőhalmi Andrea kabinetvezető is, aki Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője, Dr. Hörcsik Richárd köszöntő szavait tolmácsolta az egybegyűlteknek. Örömükre szolgál, hogy az elmúlt évtizedben két új katasztrófavédelmi őrs is létrejött a térségben, Cigándon és Tolcsván, ezzel is erősítve a környék tűzbiztonságát, és új lendületet vett a térségi önkéntes tűzoltó egyesületek működése is.

Timkó Márió Ádám tűzoltó őrnagy, sátoraljaújhelyi tűzoltóparancsnok ünnepi köszöntőjében az elmúlt százötven év mérföldköveit, eseményeit, eredményeit ismertette a közönséggel, tisztelettel szólt elődeiről, egykori parancsnokokról és tűzoltó bajtársakról, és mondott köszönetet a jelenleg szolgáló állománynak áldozatos munkájukért.

Jutalmak, elismerések

Az állománygyűlés elismerések átadásával zárult. Elsőként Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője adta át a főigazgató díszoklevelét és ajándékát a sátoraljaújhelyi tűzoltóság parancsnokának, majd Tóth Attila tűzoltó ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese adott át jutalmat a kiemelkedő szolgálati tevékenységet nyújtó tűzoltóknak.