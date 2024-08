Az idei évben is megrendezték a Szerencsi Artúr Napok Fesztivált, amely három napra a kulturális élmények, szórakozás és közösségi összetartozás központjává varázsolta a várost. A fesztivál, amely hagyományosan augusztus utolsó hétvégéjén zajlik, számos programot és koncertet kínált minden korosztály számára. Az idei esemény a várakozásokat is felülmúlta, ami a látogatók lelkesedésében és a helyszín hangulatában is megmutatkozott.

Egyedülálló élmények és felejthetetlen pillanatok

A rendezvényen résztvevők közül sokan kiemelték a közösségi élményt, amelyet a fesztivál biztosított számukra. Az első napon Ujlaki István és neje, lelkesen meséltek a tapasztalataikról.

Már második éve látogatunk el az Artúr Napokra, és egyszerűen imádjuk. A programok változatossága és a hangulat tényleg páratlan. Az ember azt látja, hogy itt mindenki jól érzi magát. Az Edda-koncerten voltunk, és az egész tömeg együtt énekelte a dalokat. Olyan érzés volt, mintha egy hatalmas család része lennénk

– mondta.

Kovács Dóra a fesztiválhangulatról mesélt a boon.hu-nak:

Szerintem ez a fesztivál a legjobb dolog, ami Szerenccsel történhetett. Nem csak a helyiek, hanem sokan más településekről is ellátogatnak ide, és ilyenkor az egész város felpezsdül. A különböző kézműves standok, a helyi ízek, a gyerekprogramok – minden tökéletesen megszervezett

– mutatott rá.