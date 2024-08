Modern medence lett belőle

Forrás: sarospatak.hu

A beruházás elkezdése előtt megvizsgálták, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a medence korszerűsítésére, végül az újbóli fóliázás helyett, a csempeburkolat mellett döntöttek.

Három hónap alatt

Juhász Péter azt is elmondta, hogy a munkálatok során a kivitelezést végző cég szakemberei elbontották a rajtköveket, az uszodarácsot, a rácstartó profilt és a fóliaburkolatot is. A helyreállítás során kiegyenlítették a medence oldalfalát, padlóját. A vízszigetelés elhelyezésén kívül, a medence, a vályú, a külső medencefal és a fej burkolása valósult meg. Modernizálták a medence gépészetét a padlóbefúvók, a fenékürítő és medence cseréjével, továbbá új rajtköveket építettek be. A munkálatok március közepén kezdődtek el, a megújult medence átadását az idei első kánikulai időszak előtt, június 15-én adták át.

Ellenálló anyagok

Juhász Péter a projekt kapcsán elmondta, hogy a kivitelező javasolta, hogy a korábban alkalmazott technológiák helyett, inkább a Cemix Hungary Kft. megoldásaival végezzék el a medence modernizálását. A műszaki vezető szerint a medence felújítása során számos szakmai kihívással néztek szembe, a megfelelő vízzárás kialakítása, a víz folyamatos terhelésének ellenálló fugázás, a falak és a padló kiegyenlítése is ezek közé tartozott. A kivitelezés során használt anyagoknak ellenállónak és tartósnak kell maradnia a medence napi használatával és az ahhoz kapcsolódó tisztítással, valamint a fertőtlenítéshez használt tisztítószerekkel szemben is.