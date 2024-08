A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. segítségkéréssel fordul a felső-majláthi lakosokhoz egy nemrég történt rongálás kapcsán. Ismeretlen tettesek betörték a végállomás villamos indulóhelyén található térelválasztó üvegeket, jelentős anyagi károkat okozva – írta az MVK közleményében.

Így néznek ki a megálló üvegfelületei

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Azt is hozzátették: a rendőrségi feljelentés már megtörtént, és az elkövetők beazonosítása érdekében az MVK most a helyi közösség segítségét kéri. Ha bárki rendelkezik információval az esettel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a [email protected] e-mail címen. A történtek nem csupán egy kisebb rongálást jelentenek, hanem egy több millió forintos kárt okozó bűncselekményt. Az ügy felderítése jelenleg is folyamatban van, és az MVK bízik benne, hogy a lakosság közreműködése segít az elkövetők mielőbbi kézre kerítésében – részletezték.