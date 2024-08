úgy érzi, ezúttal is sikerült egy olyan programsorozatot összeállítaniuk, amelyet már megszokott és el is vár tőlük a közönség. A fesztivál erőssége továbbra is a műfaji sokszínűség. A klasszikus zene mellett a világzene, jazz, és a populáris zene is megjelenik a kínálatban, lesznek színházi- és táncprodukciók