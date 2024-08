A fesztivál „kulisszatitkairól” kérdeztük Kiss Csaba szervezőt és Andervald Györgyöt, a miskolci Excelsior együttes vezetőjét.

A Perecesi Rockfesztivál civil kezdeményezésként indult, a Kiss Csaba és barátai hard rock-zenekar, vagyis a KCSB ötlete alapján. Egyből a Perecesi Szabadtéri Színpad jutott az eszükbe helyszín gyanánt, mert a zenekar több tagjának is perecesi kötődése van.

A Bányamécs Baráti Kör nonprofit szervezet jelentős szerepet vállalat az esemény szervezésében. Gyorsan elterjedt a fesztivál híre, és ma már az előző évek tapasztalatai alapján több száz résztvevőre számítanak. „A 2024-es rockfesztiválon fellép az LKM, a KP Projekt, a Longhorn, a KCSB és a BMV együttes – beszélt a fellépőkről Kiss Csaba.

Az évek óta megszokott hard rock hangulattal várjuk az érdeklődőket augusztus 24-én szombaton.

Régi rockzenészek is visszajárnak a fesztiválra

„Ez egy olyan fesztivál, amelyik évről évre jobb, a hard rockos hangulat pedig garantált - beszélt a rendezvényről Andervald György, a miskolci Excelsior együttes gitárosa. - Sajnos az egészségügyi állapotom miatt idén nem lépünk fel az Excelsior együttessel. Eddig mind az öt fesztiválon játszottunk, és három éve itt tartottuk a banda harmincötödik, jubileumi koncertjét is.”

Andervald György hangsúlyozta: a fesztivál helyszínét adó Perecesi Szabadtéri Színpad egy kultikus hely a környéken. A Perecesi Rockfesztivál minőségét az is fémjelzi, hogy a magyar rock ismert zenészei is rendszeresen visszatérnek a fesztiválra, akár vendégként is: „Mindig eljön hozzánk Zselencz László, azaz Zsöci, az Edda Művek és a Beatrice basszusgitárosa és Csapó György »Buksi«, az Edda egykori dobosa is.”