„Az, hogy a polgári házasság- kötést nem az anyakönyvi hivatalban rendezik - hanem külső helyszínen - már nem is számít extremitásnak. Sokáig a házasulandók egyetlen helyen mondhatták ki Miskolcon a boldogító igent, ez pedig a Petőfi utcai házasságkötő terem volt – így kezdi cikkét éppen húsz éve az Észak-Magyarország, amely arról szól, hogy akkortájt kezdetek divatba jönni az alternatív esküvők. A cikk szerint gyakran előfordult akkortájt, hogy nem a pár vonult be, hanem az anyakönyvvezető vonult ki.

Zavaró zajok

A lap szerint 2004-ben Miskolcon az esküvők szempontjából legfelkapottabb hely Lillafüred lett, ahol a Palotaszálló teraszát sok házasulandó választotta az igen kimondásához. A Hotel Palota mellett népszerű volt még Tapolca, és népszerűek a különböző éttermek, iskolák. Az esküvőt ugyanis szívesen rendezték a vacsora helyszínén, azt gondolva, hogy így kényelmesebb a násznépnek.

A cikkből azonban azt is megtudhatták az olvasók, hogy Novotni Noémi anyakönyvi csoportvezető szerint az anyakönyvvezetők nem szerették a külső helyszíneket. Nemcsak azért, mert utazással járt, hanem az esemény szerintük elveszítette ezzel az ünnepélyességét. A Palotaszállóban például a külső forgalom zavarta az anyakönyvvezetőt, és a beszédet is rosszul lehetett hallani. A Petőfi utcai házasságkötés egyébként ingyenes volt akkortájt, de a külső helyszínért - amihez engedélyt is kellett kérni - fizetni kellett, 15 ezer forintot. Ritkán utasítottak el kérelmet, bár nagyon extrém esküvők lebonyolítására még nem kérték a miskolci anyakönyvvezetőket - legalább is 2004 augusztusáig nem.