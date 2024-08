Jelentős fejlesztés kezdődött el az ózdi stadionban és a létesítménnyel szomszédos Ifjúsági Parkban. A Zöld Sziget elnevezésű projektben hosszas előkészítő munka után megkezdődött a kivitelezés. Néhány héttel ezelőtt a stadion oldalsó bejáratától leaszfaltozták a bevezető utat, ez volt az első olyan feladat, amely a megvalósult a fejlesztés keretében. Ezután azt a négyszáz méteres rekortán futópályát alakítják ki, amelynek köszönhetően a szabadidősport lehetőségek tovább szélesednek a városban.

Négyszáz méteres

A futókör a tekecsarnok és a klubház közötti területen kezdődik, a teniszpályák előtt elkaranyarodik, majd újra balra fordulva a kerítéssel párhuzamosan halad egészen a gyalogos kapuig. Itt a műfüves és az edző labdarúgó pálya között fordul vissza a tekecsarnok előtti területig. Emellett a régi bitumenes és salakos kézilabda pálya területén egy új, multi sportpálya is készül, ami ugyancsak vonzó lehet a fiatalok számára.

A futópálya nyomvonala

Fotó: Marosréti Ervin

Az önkormányzat nyerte el ez a projektet, mi igazából a haszonélvezői vagyunk

- fogalmazott Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport - és Élmény Központ ügyvezetője. - Ettől függetlenül bízom benne, hogy a beruházás után a stadion kedveltsége még erősebb lesz a tömegsport szempontjából. Eddig is igyekeztünk saját erőből bizonyos fejlesztéseket megvalósítani, ez viszont most az elmúlt évtizedek legnagyobb pozitív változását eredményei a sportközpontunk területén. A pályázat teljes összege megközelíti a 350 millió forintot, ebből azonban nem csupán a stadionban, hanem az Ifjúsági Parkban és a hozzá tartozó Horgásztavon is több változást érzékelhetnek majd az ózdiak és a városba érkező vendégek.