Ózd évről évre csatlakozik az országos diákmunka programhoz, hiszen a lehetőség igen kedvelt. A fiatal munkaerők közreműködését mindenhol jól be tudják építeni a mindennapokba. A strand talán a legnépszerűbb a diákok körében. Voltak, akik a pénztárban dolgoztak, de többen az úszómesternek is segítettek. A Múzeumban és az Olvasóban is akadt tennivaló.

Munka az ózdi stadionban

Forrás: ozd.hu

Ott főleg digitalizáltak és leltároztak. Rövid összefoglalók írása, anyagnyilvántartás, és archiválás. Többek között ezeket a feladatokat végezték a fiatalok a városi televízió szerkesztőségében júliusban. A legtöbben szeretnek a megszokott helyükre visszatérni - írja az ozd.hu.

Visszatérő

„Már a harmadik éve dolgozok itt a városi televíziónál. Nagyon szeretek itt dolgozni, mivel bele tudok nézni a TV világába és annak működésébe. Szerencsére olyan feladatokat kapok, amiket könnyen el tudok végezni és élvezettel tudom ezt megcsinálni” - nyilatkozta korábban Pataki Mara.

Szorgoskodnak a tanulók a stadionban, ugyanis elkezdődött a diákmunka augusztusi turnusa. Az júliusihoz hasonlóan ebben a hónapban is közel nyolcvanan dolgozhatnak az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft., valamint az Ózdi Sport- és Élményközpont telephelyein.

„Jelenleg a stadionban tevékenykednek. Ez azért hasznos számunkra, mert nagyon alacsony a létszámunk a cégnél és most olyan munkákat tudnak elvégezni a diákok, amelyekre nekünk nincsen év közben lehetőségünk. Jelenleg a célunk, hogy a centerpálya környékét egy kicsit rendezettebbé tegyük. Ezen dolgoznak most a diákmunkások” - mondta Nagy-Mengyi Péter az ÓSÉK ügyvezetője.

Napi hat órában

A diákok napi hat órában veszik ki a részüket a feladatokból. Nemcsak a stadionban dolgoznak, hanem a strandon is felügyelik a fürdőzőket. A hónap közepétől várhatóan a csapat egy része a városi uszodában fog segédkezni a takarítási munkálatokban, ugyanis ott már nagyon készülnek a szeptemberi nyitásra. A fiatalok szeretnek csapatban dolgozni.

„Nagyon jó, az idő is nagyon remek, a munka is és nagyon jó emberekkel vagyok itt körbevéve” - nyilatkozta Gulyás Bálint.

A megkeresett pénzt a diákok különböző dolgokra fordítják. Vannak akik a tanulmányaikra, jogosítványra, vagy éppen szórakozásra költik el.

Pénz a nyelvvizsgára

„Egyelőre egész jó a hangulat meg a társaság is. Szerencsére a mi részünkön pont árnyék van most. A pénzemet egyelőre majd nyelvvizsgára szeretném fordítani, meg egy kicsit félretenni, ami majd megmarad.” - mondta Krisztián Dorina.