Otthontalanságérzés

Elmondja, felajánlotta a szolgálatait a helyi iskolában, óvodában, és van is rá igény, hogy ott foglalkozásokat tartson a gyerekeknek. Örömmel fogadták, hiszen a József Attila-díjas költő gyermekversein korosztályok nőttek fel. Több intézményben kapta meg a lehetőséget a találkozásokra, igaz, még nem mindegyikben.

– Mindennek eljön az ideje. Bízom benne, hogy múlik ez az otthontalanságérzés. Mert nem vagyok már szögligeti sem. Igaz, nemrég díszpolgári címet kaptam ott, de hiába vettem át az elismerést, már nem tudnék ott élni, Miskolc pedig már úgy érzem, kivetett magából. Bár megkaptam a Szabó Lőrinc-, a Pro Urbe díjakat, az előző évi könyvhétre még hívtak, az idén már nem kaptam lehetőséget a bemutatkozásra. Remélem, azért nem radíroznak ki a város emlékezetéből, mert már nem élek ott. Írtam korábban egy verset Miskolchoz, Megkésett vallomás a címe – mondja, és kéri, hadd olvasson fel belőle néhány sort. „...lábamra tekerednek utcáid és nem eresztenek/...városom, ha akarod, én már hozzád tartozom.” (A verset – igaz, most picit másképp hangzott el – megtaláltuk a Spanyolnátha egy korábbi számában – a szerk.)

A szerző a sorokhoz hozzáfűzi: „akkor vallok szerelmet, amikor már nem vagyok vele együtt”.

Születnek a versek

Kérdezzük, hogy áll az ihlettel, hiszen tudjuk jól, ez mindig központi kérdés volt: jön-e, vagy sem. Ha éppen nem, akkor kétségbeesik, hogy soha többé nem fog tudni írni.

– Születnek a versek. Ha jön a múzsa, bármelyik pillanatban képes vagyok írni, a szellem működik, a test kevésbé. Kisprózák is születnek, több novellát írok, mint régen, de az igazi műfajom még mindig a vers. A humorba is belemerészkedtem. Több humoreszket küldtem az utóbbi időben a Rádiókabarénak, szerepeltek is ott írásaim, remélem, folyamatosan műsoron leszek, a humor, az önirónia mindig is jellemző volt rám.

Az élete legfrissebb élménye a dédunokája, Luca Sára, aki napsütést visz az életébe, felé áradó figyelme, szeretete élteti.

– Az öregkor nagy értéke, jutalma ez nekem – vallja. – Már őt is megverseltem, a következő kötetem biztos részei lesznek a róla szóló versek. Életem legszebb kötete lesz, mindig arra törekszik az ember, hogy az legyen, persze ezt az utódok állapítják meg, hogy az-e. Írom, amíg bírom.

Még megemlíti, legközelebb az egri Agria irodalmi folyóirat szeptemberi számának lesz főszereplője, ahol életinterjúja mellett versösszeállítást, tanulmányait, esszéit is olvashatják majd az érdeklődők.