Arról kérdeztük a tokaj-hegyaljai borvidék borászait, ők mikorra tervezik birtokaikon a szüretet. A nyári forróság miatt Szekszárd borvidékén ugyanis hamarabb kezdődik az idén a szüret.

Tokajban hamarabb szüretelik a muskotályt, a furmintot és a hárslevelűt

Bárdos Sarolta, a Borászok Borásza díj nyertese, a Tokaj Nobilis Szőlőbirtok tulajdonosa-borásza szerint náluk is korábban kezdik a szüretet. „Korábban érkezett hozzánk a tavasz, a rügyfakadás is a megszokottnál korábban történt. A forró nyár miatt korábban zsendült a szőlő. A nagy meleg előbbre hozza a szőlő érését”- tárta fel a korai szüretek hátterét a borász.

Bárdos Sarolta szerint a muskotályt már lehet szedegetni. A muskotály-szüretet augusztus 20 körül tervezi, az általában megszokott szeptember eleji szüretelés helyett. A furmintot is korábban szedik majd a megszokottnál, mert már jóval előrébb jár az érésben, azonban ez nagyban függ a szeptemberi időjárástól is. A Tokaj Nobilis Szőlőbirtok tulajdonosa szerint a hárslevelű szedése is hamarabb kezdődik majd.

Bárdos Sarolta

„Régebben hűvösebb időben szüreteltük a muskotályt. Most a nagy meleg miatt az augusztusi szedésnél a tervek szerint kora reggel, 5-6 óra felé kezdjük a szüretet, hogy ne legyen túlságosan meleg”- beszélt szüreti terveiről Bárdos Sarolta.

„A népszerű borok korai szüretet igényelnek”

Varkoly Ádám, a szerencsi Árpád-hegy Pince tulajdonosa szerint a szüretet illetően hasonló a helyzet, mint az ország többi részén: „Az elmúlt évtizedben már hozzászoktunk a 40 fokokhoz. A nagy melegben hamarabb érik a szőlő. Közel 3 héttel hamarabb kezdődik a szüret az előző évekhez képest, azonban Tokaj-Hegyalján a régi hagyományok szerint csak októberben indult a szüret. Ehhez képest idén másfél hónappal hamarabb kezdjük.”

A fő ok Varkoly Ádám szerint nem csak a melegebb időjárásban keresendő. Sokkal inkább abban, hogy manapság más stílusú borokat készítenek, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A mai borpiacon a könnyed, gyümölcsös borok a legkeresettebbek, amelyek korai szüretet igényelnek.