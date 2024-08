Vasárnap véget ért a XXXIII. nyári olimpiai játékok küzdelemsorozata, most következik az elemzés és az értékelés időszaka. A földkerekség legnagyobb rendezvényét sokféle szempontból lehet kivesézni, mi, magyarok is ezt tesszük. Könnyű dolgunk van, hiszen a hat arany-, hét ezüst- és hat bronzérem önmagáért beszél, de azért szeplők is keletkeztek az „arcunkon”. A francia fővárosban történt eseményeket Deák-Bárdos Mihály egykori sokszoros világbajnoki ezüstérmes birkózóval, hajdani négyszeres ötkarikás szereplővel értékeljük. A Miskolci Sportiskola szakmai vezetőjeként dolgozó sportemberrel folytatott beszélgetésünket a téma iránt érdeklődők a Borsod Online-on hallgathatják meg , várja önöket a sportszerkesztő, Kolodzey Tamás.

