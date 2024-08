Bár a Dal döntőjébe nem sikerült bejutnia a miskolci Here We Are zenekarnak, mégsem voltak szomorúak, amikor kiestek és életre szóló élményekkel, rengeteg hasznos kapcsolattal és frissen szerzett rajongóval a hátuk mögött tértek haza.

A zene az kell című podcastban Horváth Imre szerkesztő a zenekar alapító dobosával, Zán Tomival beszélgetett az eddig megtett útról, a Dal mellett az X-faktorról, ahol szintén jártak és a friss történésekről, tervekről a zenekar háza táján. Hallgassa meg!

