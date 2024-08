A hangsúly most nem a sétálóutca látnivalóin lesz, hanem a belváros legnagyobb parkjának történetén, ma is látható attrakcióin. A séta résztvevői felsétálhatnak a Kálvária stációihoz is, ami jelentős megújuláson ment át az elmúlt hónapokban. A séta az idén fennállásának 125. évfordulóját ünneplő és az Év Múzeumának választott Herman Ottó Múzeumban ér véget.