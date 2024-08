Játszott a partyn a Nahaj testvérek bandája, a Nahaj Akusztik, és a miskolci gimisekből szerveződött Day-Out Band, egy egészen frissen alapított rock and roll zenekar. Szintén a rockosabb, enyhén punkosabb vonalat képviselte a Tisztakosz. És még Dj pult is felbukkant vasárnap este DJ SP-vel, egy „kandós” tanárt úrral, aki az iskolában is rendszeresen fellép.

A Zsanya Kids életkorilag vegyes zenészekből áll: volt közöttük 14 évesek és idősebb, 17-18 évesek is. A Zsanya Kids korábban hatalmas bulit csapott az Egri Utcazene Fesztiválon és a Miskolci Kocsonyafesztiválon is, most pedig a Csengey-kertben adtak a bulinak egy kis extra hangulatot.