Vett egy családi házat, ahol emberi csontokat talált a padláson egy miskolci férfi, írtuk szerdán. Mint kiderült, az adásvétel után fél évvel járt a padláson az új tulajdonos, és pakolás közben, egy tárolódobozban talált a csontokra. Megírtuk azt is, hogy a Borsod-Abaúj-Zempléni Vármegyei Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

A történtek kapcsán érdeklődtünk a rendőrségen, hogy mit állapítottak meg, mióta lehettek a padláson az emberi maradványok.

Fehérek voltak

Janasóczki Attila rendőr alezredes, szóvivő portálunknak elmondta, elsődleges adatok szerint emberi csontokról van szó, de orvosszakértő is vizsgálja majd az elkövetkező napokban, hogy igaz-e a feltételezés. Egy biztos, nem a közelmúltban kerültek oda, mert már fehérek voltak, azaz nem volt rajtuk semmilyen maradvány.

A szakértő meg tudja majd mondani, hogy nagyjából mennyi ideje voltak a padláson, hogy férfi vagy nő volt, és mennyi idős lehetett, amikor elhunyt

– magyarázta a szóvivő. Kérdeztük, kiderülhet-e akár az is, hogy nem egyetlen áldozaté a sok csont, a szóvivő szerint akár az is. Nem komplett csontvázat találtak ugyanis, hanem néhány darabról van szó.

A szakértőtől szerzett adatok alapján tovább tudnak majd haladni a nyomozásban, kiderülhet, hogy mikor kerülhettek a csontok a padlásra, és az is, hogy az előző tulajdonosok közül kinek az idejéből maradhattak ott a csontok. Még az is lehet, hogy a megelőző tulajdonos sem tudott róla semmit.