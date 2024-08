Néhány éve csak a Balaton partján, vagy a déli országrészben érett be a füge Magyarországon. Ma már vármegyénkben is többen termesztenek fügét, van olyan kert, ahol évente kétszer is beérik ez a gyümölcs. A füge többféle módon is elkészíthető és felhasználható. A frissen elültetett fácska 2-4 éven belül termővé válik, utána eláraszt minket a gyümölcsével.