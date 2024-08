Összesen hat utat újított fel az elmúlt hónapokban a sárospataki önkormányzat, plusz egy tavalyra tervezett útszakasz befejezése is erre az esztendőre húzódott át. Minderre saját forrásból teremtette elő a pénzt a pataki képviselő-testület – közölte a helyi sajtóval Sikora Attila a zempléni város alpolgármestere. Mint elmondta, az utóbbi időszakban minden egyes esztendőben sikerült hasonló léptékű útfelújításokat végezniük a városban, amire nagy szükség volt, hiszen több évtizedes lemaradást kell behozniuk. Tíz év alatt összesen körülbelül kétmilliárd forintot sikerült erre a célra felhasználniuk, mindezt takarékoskodással, önerőből – emelte ki az alpolgármester.

Az idei pénzügyi forrás 250 millió forintot tett ki – fűzte hozzá.

Ezúttal a Kinizsi, a Thököly, a Borsi, valamint az Árok utcák egyes szakaszai és járdái újultak meg és elkészült az úgynevezett „névtelen utca” is, amelyik az egyik helyi bolt mögött húzódik és nagyon leromlott állapotú volt a felújítás előtt

– sorolta Sikora Attila. Szintén történt útburkolat-javítási munka a végardói temetőnél is, annak a bejáratát aszfaltozták le – emelte ki.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a teljes burkolatjavítással és helyenként járdafelújítással járó beruházások mellett egy másik forrásból mindig nagy figyelmet fordítottak a kátyúzásra is. Erre idén is sort kerítettek, a legszükségesebb munkákat sikerült elvégezniük azon a területen is. Aláhúzta: Sárospatak ugyan idegenforgalmi szempontból kiemelt település, ezért nagy figyelmet kellett fordítaniuk a sokak által használt és a kezelésükben levő utakra, de ezzel együtt mindig igyekeztek arra is odafigyelni, hogy arányosan, a külvárosi részeken is folyamatosan újuljanak meg utak vagy útszakaszok. Azt is kiemelte: idén korábban végeztek a munkákkal, mint azt a korábbi esztendőkben megszokhatták, ami véleménye szerint az alapos előkészítésnek köszönhető.