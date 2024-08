„Örömmel jelentjük be, hogy a sikeresen levizsgázott villamosvezetőink megkapták vezetői engedélyüket!

Most egy tíznapos munkamódszer-átadó program következik számukra, ahol tapasztalt kollégáink segítenek nekik a gyakorlatban is elsajátítani a villamosvezetés fortélyait. Ezalatt a program alatt kollégáink a vezetés mellett gyakorolják a napi rutin elsajátítását, vagy például az utasokkal való kommunikációt, a jegyeladást és a különböző helyzetek kezelését is.

A munkamódszer-átadók olyan rutinos járművezetők, akik mellett a kezdő kollégák megismerhetik a helyi sajátosságokat és magabiztosan léphetnek be az utasforgalomba.

Köszönjük a türelmet és támogatást minden utasunknak, hogy segítik új villamosvezetőink beilleszkedését!” - írta bejegyzésében az MVK Zrt.