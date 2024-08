Az előző részben megismerkedhettek Mussolini Nándorral, a Duce másod-unokatestvérével, aki a XIX. század utolsó éveiben érkezett Miskolcra. Már nyugdíjas volt, amikor a Reggeli Hirlap elkészítette azt az interjút, amely országszerte híressé tette. Most folytatjuk a híres rokonnal rendelkező miskolci kőműves történetét.

Az interjú elkészítése előtt nem sokkal az olasz követségről keresték, ahol felajánlották neki azt, hogy települjön haza. Ebben minden segítséget megadtak volna neki.

A konzulátusra hívták

,,– Az olasz követség Miskolc város polgármestere útján felkért arra, hogy feltétlenül jelenjek meg a konzulátuson — mondja ezután. Itt a generálkonzul nagyon szívélyesen fogadott, elmondotta, valahogyan értesülést szerzett rólam és arról, hogy Mussolini miniszterelnöknek a rokona vagyok. Gondoltam, hogy emiatt hívnak fel, jó előre magammal vittem tehát személyi okmányaimat, de egyszersmind bemutattam azt is, hogy magyar állampolgár vagyok és elmondottam, hogy miként kerültem Magyarországra.

– A főkonzul úr örömmel állapította meg, hogy mint nyugdíjas magyar államvasúti alkalmazott megélhetésem biztosítva van, ennek dacára felajánlotta, hogy lehetővé teszi Olaszországba való visszatérésemet. Elmondotta, hogy milyen köztiszteletnek, megbecsülésnek örvend a Mussolini név és biztosított, hogy nagyhatalmú rokonom minden bizonnyal támogatóm lesz. Én az ajánlatot nem fogadtam el, habár az nagyon megtisztelő és kedvező volt. Egybeforrtam a magyar földdel, megelégedett vagyok, nyugdíjam is arra késztet, hogy ittmaradjak, megköszöntem tehát jóindulatú ajánlatát és a nagykövet úrnak elmondottam, hogy nem akarok, csak legfeljebb látogatóba megyek Olaszországba, öreg napjaimat itt akarom leélni Miskolcon, ahol annyi jóemberem él és ahol kenyeremet kerestem évtizedeken át.

— A nagykövet úr kijelentette, hogy mindenkor segítségemre lesz és hogy személyemről az olasz kormányt értesíteni fogja — fejezi be előadását. — Amikor elbúcsúztam, csak annyit mondtam, hogy nagyon jó lenne, ha valamivel segítene rajtam Benito Mussolini, de nem hagyom itt nyugdíjamat, második hazámat.”

(Reggeli Hírlap – 1927. augusztus 20.)