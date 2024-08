Vannak még olyan eszközök amik bizonyos ütések ellen védenek ezekből is többféle szintű és fajtájú van, ezeket protektoroknak nevezzük. Létezik kemény és lány protektor, ezeknek a viselése nem egyformán komfortosak, viszont baj esetén nagyon sokat tudnak védeni. A legfontosabb ezekből a gerinc és a hát protektor de van könyökre, térdre valók is vannak, illetve ízületek védelmére is szolgálnak.